Regering VS keurt verkoop 116 tanks en andere zware bewapening aan Polen goed

Polen, dat grenst aan onder meer Oekraïne en de Russische exclave Kaliningrad, kocht in april al 250 Abrams-tanks en ander militair materiaal van de VS voor een totaalbedrag van 4,74 miljard dollar (4,53 miljard euro).

Gisteren was de Poolse president Andrzej Duda in de Poolse marinehaven Gdynia, aan de Baltische kust, voor de ceremoniële ontvangst van een eerste zending tanks en houwitsers uit Zuid-Korea. Het ging om onder andere tien Black Panther K2-tanks en 24 Thunder K9-houwitsers, die onderdeel uitmaken van een wapendeal met Zuid-Korea ter waarde van in totaal 5,6 miljard euro.