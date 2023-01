Regering VS beëindigt op 11 mei na drie jaar noodmaatregelen corona: “Nieuw hoofdstuk ingeluid”

VS overschrij­den kaap van 40 miljoen coronabe­smet­tin­gen

Sinds het begin van de coronapandemie is het aantal vastgestelde besmettingen in de Verenigde Staten gestegen tot meer dan 40 miljoen. Dat blijkt dinsdag uit de gegevens van de Johns Hopkins University (JHU) in Baltimore. Dit plaatst de VS in absolute termen op de eerste plaats van de wereld, voor India en Brazilië.

7 september