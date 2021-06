"Regering Trump legde bij Apple beslag op gegevens van Democraten”

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft Apple tijdens de beginperiode van het presidentschap van Donald Trump gedagvaard om informatie te verkrijgen over zeker twee Democratische volksvertegenwoordigers, hun medewerkers en hun familie. Een van hen was de vooraanstaande Democraat Adam Schiff, meldt The New York Times op basis van ingewijden.