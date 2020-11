Regering Pennsylvania wil rechtszaak Trump van tafel: “Nergens op gebaseerd”

Postbode Pennsyl­vania bekent verzinnen stemfraude­be­schul­di­gin­gen

2:06 Een medewerker van het Amerikaanse staatspostbedrijf US Postal Service (USPS) uit de staat Pennsylvania heeft toegegeven dat hij eerdere beweringen van verkiezingsfraude uit zijn duim heeft gezogen. Dat meldt The Washington Post. De postbode, Richard Hopkins, had beweerd dat een leidinggevende in de plaats Erie medewerkers had geïnstrueerd om te laat verstuurde briefstemmen te antedateren om ze te laten meetellen.