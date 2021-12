Regering Italië krijgt steun voor begrotingsplan van 32 miljard

Omikronva­ri­ant nu ook dominant bij onze noorderbu­ren, groeiende frustratie over winkelende Nederlan­ders in ons land

De omikronvariant van het coronavirus is nu ook in Nederland dominant geworden. Intussen groeit de frustratie rond de toestroom van Nederlanders naar België. Veel Nederlanders lijken te willen profiteren van het feit dat in ons land winkels en cafés open zijn, terwijl thuis een strenge lockdown geldt om de opmars van omikron tegen te gaan. Antwerps gouverneur Cathy Berx roept Nederlanders in VTM NIEUWS nogmaals op om niet massaal naar de winkelstad af te zakken.

28 december