Regering Biden vraagt rechter om abortuswet Texas te blokkeren

Meer sport Amerikaan­se atletes steunen strijd voor recht op abortus: “Moeten belangrij­ke beslissin­gen over ons eigen lichaam en nageslacht zelf kunnen nemen”

21 september Tientallen Amerikaanse atleten, onder wie voetbalster Megan Rapinoe, mengden zich in de VS in het debat rond de abortuswetgeving. In december zal het federale hooggerechtshof de vraag van de staat Mississippi behandelen om het recht op abortus in te perken. “Het is ergerlijk en on-Amerikaans om ons proberen het recht te ontzeggen om over ons eigen lichaam en nageslacht te beslissen,” aldus Rapinoe.