Regering Biden vraagt Amerikaans Hooggerechtshof om strenge abortuswet Texas te blokkeren

De regering van Amerikaans president Joe Biden heeft maandag het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten gevraagd om een wet in Texas te blokkeren die een bijna volledig verbod op abortus oplegt. Eerder had een lagere rechtbank de door de Republikeinen gesteunde maatregel opnieuw bekrachtigd.

De regering hoopt daarmee snel de beslissing terug te draaien van het in New Orleans gevestigd beroepshof. Daar had de rechter geoordeeld dat het bevel om de wet te blokkeren weer diende opgeheven te worden.

In de gerechtsdocumenten stelt het ministerie van Justitie dat het vonnis van het beroepshof “het mogelijk maakt dat Texas de precedenten van dit Hof en de grondwettelijke rechten van zijn burgers voortdurend schendt”. Gezien het belang en de urgentie van de zaak zou het Hooggerechtshof kunnen besluiten om de zaak in behandeling te nemen nog voor de lagere rechtbanken hun eigen definitieve uitspraken hebben gedaan, luidt het verder.

De nieuwe abortuswet in Texas is een van de strengste abortuswetten in de VS en verbiedt de procedure na ongeveer zes weken zwangerschap, een punt waarop veel vrouwen nog niet eens weten dat ze zwanger zijn. De wet maakt een uitzondering voor medische noodsituaties, maar niet voor gevallen van verkrachting of incest.

De wet geeft ook particuliere burgers de macht om de wet te handhaven door hen in staat te stellen iedereen aan te klagen die een abortus uitvoert of een vrouw daarbij helpt nadat er bij het embryo een hartslag is vastgesteld. Volgens critici maakt de wet het daarmee voor iedereen mogelijk om als premiejager op te treden.

Zes van de negen rechters in het Amerikaanse Hooggerechtshof zijn conservatief ingesteld. Het is dus niet gegarandeerd dat de oproep van Bidens regering bijval zal krijgen.

