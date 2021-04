Regering-Biden laat voorlopig toch niet meer vluchtelingen toe

VS willen geen escalatie van spanningen met Rusland

6:03 Washington wil de spanningen met Moskou niet nog vergroten. Dat zei president Joe Biden donderdag, nadat de VS eerder op de dag nieuwe sancties tegen Rusland hadden aangekondigd wegens Russische pogingen om de Amerikaanse verkiezingen van 2020 te beïnvloeden. "De Verenigde Staten willen geen cyclus van escalatie en conflict veroorzaken met Rusland", zei Biden in het Witte Huis. "We willen een stabiele, voorspelbare relatie.”