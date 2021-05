“Regering-Biden keurde wapenverkoop van meer dan 600 miljoen euro aan Israël goed”

EU-buitenland­mi­nis­ters houden dinsdag spoedverga­de­ring over geweld in Gazastrook

16 mei De ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie vergaderen dinsdag per videoconferentie over het geweld in de Gazastrook. Dat heeft de hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid, Josep Borrell, aangekondigd. Hij heeft het over een “onaanvaardbaar hoog aantal burgerslachtoffers”.