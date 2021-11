Regerende coalitie behoudt meerderheid na parlementsverkiezingen in Japan

Jongetje (9) in Spanje ontvoerd en vermoord tijdens Halloween­feest­je

Een negenjarig jongetje uit Lardero, een gemeente in het noorden van Spanje, werd donderdag ontvoerd toen hij met vriendjes in het park Halloween vierde. Hij werd kort nadien levenloos aangetroffen in de armen van een man die in het verleden al veroordeeld werd voor aanranding en moord.

