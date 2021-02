Reeks racistische aanvallen op Aziaten schokt Verenigde Staten

Op bewakingsbeelden is te zien hoe een 91-jarige Aziatische man zonder reden omver wordt geduwd op straat. Ook een 74-jarige Aziatische vrouw wordt geduwd en overvallen. Op andere beelden wordt een 84-jarige man zonder reden aangevallen tijdens zijn wandeling. Hij overlijdt later in het ziekenhuis.

De racistische aanvallen op Aziaten in de Verenigde Staten zijn al langer een probleem. Het afgelopen jaar werden zo’n 3.000 incidenten gemeld. “Wat we nu zien, is slechts het topje van de ijsberg”, vertelt John Yang. Hij is voorzitter van ‘Asian Americans Advancing Justice’, een organisatie die opkomt voor de rechten van Aziaten in de VS. “De Aziatisch-Amerikaanse gemeenschap wordt geconfronteerd met twee pandemieën. De eerste is de coronapandemie, de tweede is een virus van racisme.”

Volledig scherm John C. Yang is voorzitter van 'Asian Americans Advancing Justice'. "We zien slechts het topje van de ijsberg."

De politie zal nu extra patrouilles inzetten in Aziatische buurten om de veiligheid van de gemeenschappen te garanderen en om het racisme terug te dringen.

Sinds de uitbraak van de coronapandemie is racisme tegen Aziaten in de Verenigde Staten enorm toegenomen. Eind januari ondertekende president Joe Biden daarom een decreet om raciale ongelijkheid en racisme te bestrijden. Zijn voorganger, Donald Trump, sprak publiekelijk over het ‘China-virus’ wanneer hij het coronavirus bedoelde. Dat zou racisme tegenover Amerikanen met een Aziatisch of Polynesisch uiterlijk in de hand gewerkt hebben.