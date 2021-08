Reeks aardbevingen doet Grieks vulkanisch eiland Nisyros beven

Opnieuw aanval in Afghanis­tan: luchthaven Kandahar getroffen door drie raketten

7:53 De luchthaven van Kandahar, een grote stad in het zuiden van Afghanistan, is in de nacht van zaterdag op zondag getroffen door drie raketten. Dat meldt het hoofd van de luchthaven van Kandahar, Massoud Pashtun. Een verantwoordelijke van de burgerluchtvaart in Kaboel bevestigde de inslagen.