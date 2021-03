Reddit-groep achter Gamestop-rage gebruikt enorme winsten om gorilla’s te redden

Thierry Baudet vangt bot: FVD krijgt als “grootste winnaar” niet het initiatief in regerings­vor­ming

18 maart Thierry Baudet wil graag het initiatief nemen in de vorming van een nieuwe regering in Nederland. De leider van de rechtspopulistische partij Forum voor Democratie (FVD) gaat van twee naar acht zetels in de Tweede Kamer. "We zijn de grootste winnaar. Volgens mij mogen de grootste winnaars altijd initiatief nemen in de formatie. Het wordt nog spannend", klinkt het. Intussen is echter al beslist om twee verkenners (van de rechts-liberale VVD en het links-liberale D66) de wei in te sturen.