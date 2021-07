Reddingswerkers zoeken naar overlevenden modderstroom in Japan

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De dodelijke slachtoffers werden gevonden in de haven van de stad Atami. De autoriteiten denken dat de lichamen zijn meegevoerd met de modderstroom. Daarom zijn zondag ongeveer duizend reddingswerkers aan de slag gegaan, onder wie 140 soldaten. Dat verklaarde een lokale verantwoordelijke: “We doen ons best om zo snel mogelijk overlevenden te vinden, maar we moeten voorzorgsmaatregelen nemen want het blijft regenen”, zei de verantwoordelijke.

Reddingswerkers klommen op de gescheurde daken en doorzochten auto’s en huizen die overspoeld werden door de enorme modderstromen die veroorzaakt werden door dagen van hevige regenval.

Televisiebeelden toonden hoe de stroom in Atami sommige gebouwen wegvaagde en andere begroef. Ook is te zien hoe mensen en hulpdiensten wegrenden toen de modderstroom over een heuvelweg naar beneden kwam. Verschillende huizen zijn weggevaagd en 200 huizen in het gebied kwamen zonder stroom te zitten.

Hevige regen

Het grootste deel van Japan bevindt zich momenteel in het regenseizoen, dat vaak overstromingen en aardverschuivingen veroorzaakt en waardoor mensen moeten vluchten uit hun huizen. In de 48 uur tot middernacht zaterdag viel in Atami - bekend om haar warmwaterbronnen - maar liefst 313 millimeter regen. Dat is veel meer dan het maandelijkse gemiddelde van 242,5 millimeter over heel juli, aldus de Japanse publieke omroep NHK.

De supersnelle Shinkansen-treindienst tussen Tokyo en Osaka werd tijdelijk gestaakt als gevolg van de hevige regen, terwijl andere lokale treinen in de getroffen gebieden ook werden stilgelegd, volgens de websites van de spoorwegmaatschappijen.

Steeds vaker

Door de klimaatopwarming is er steeds vaker hevige regen in Japan, wat ook steeds meer leidt tot aardverschuivingen. In de afgelopen tien jaar hebben zich volgens officiële cijfers elk jaar gemiddeld 1.500 aardverschuivingen voorgedaan in het land, bijna dubbel zoveel dan in het decennium ervoor.

