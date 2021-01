Reddingswerkers hebben nog zeker twee weken nodig om vermiste mijnwerkers te vinden

Volgens het reddingsteam wordt er voldoende voedsel aangeleverd. “Ze krijgen terug meer energie. We zorgen er ook voor dat er voldoende voedsel is zodat ze een reserve hebben.”

En die reserve zal nodig zijn, want volgens autoriteiten kan het nog twee weken of langer duren voordat de arbeiders gered kunnen worden. “Het puin op een diepte van 350 meter is veel meer dan verwacht. Het weegt ongeveer zeventig ton waardoor de obstakels voorlopig te groot zijn. Dat betekent dat we nog minstens vijftien dagen of langer nodig hebben om de mijnwerkers te bereiken,” klinkt het.