Reddingsteam hoopt “vanavond of morgen” grotonderzoeker, die al meer dan een week vastzit, uit Turkse grot te halen

Moeder bevalt minuten voor aardbeving in Marokko: gezin woont nu noodgedwon­gen in tent

Vrijdagavond, enkele minuten voor de verwoestende aardebeving in Marokko, beviel Khadija van een dochtertje in een ziekenhuis in Marrakesh. Drie uur na de geboorte werd het gebouw geëvacueerd uit vrees voor naschokken, waardoor ze na een snelle controle het ziekenhuis moesten verlaten. Doordat de wegen naar hun huis geblokkeerd waren, woont het gezin nu noodgedwongen in een tent.