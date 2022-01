Reddingsschip van Artsen Zonder Grenzen met 440 migranten mag aanmeren in Italiaanse haven

Race tussen China en VS naar neergestor­te hoogtechno­lo­gi­sche Amerikaan­se F-35 in Zuid-Chinese Zee

Het is een race tegen de klok voor de Verenigde Staten. De Amerikanen willen vóór China hun neergestorte F-35C bergen die naar de bodem van de Zuid-Chinese Zee is gezonken. Het gaat om het allernieuwste toestel van de Navy, dat volgepropt is met hoogtechnologische, geheime apparatuur.

13:46