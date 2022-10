Reddingsschip pikt meer dan dertig migranten op in Middellandse Zee

Poetin schiet met sluipschut­ters­ge­weer tijdens zeldzame verschij­ning in het openbaar

De Russische president Poetin is nog eens in het openbaar verschenen. Hij bracht een bezoek aan een trainingskamp in Rjazan, ten zuidoosten van Moskou. Hij sprak er met militairen, inspecteerde hun uitrustingen, maar hij ging ook zelf over tot actie. Op de videobeelden hierboven, aangeleverd door het Russische ministerie van Defensie, zien we Poetin zelf een sluipschuttersgeweer afvuren.

