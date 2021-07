Reddingsschip Ocean Viking pikt 21 migranten op in Middellandse Zee

IN BEELD. Het Canadese dorp dat hittere­cord brak en dag later volledig van de kaart werd geveegd door natuur­brand

3 juli Het was met een recordtemperatuur van 49,6 graden Celsius plots even de allerheetste plek van Canada: het dorpje Lytton in de provincie British Columbia. Een dag later werd Lytton volledig van de kaart geveegd door een snel oprukkende natuurbrand. Alle 250 inwoners zijn huis en haard kwijt. Luchtfoto’s tonen nu hoe zo goed als het hele dorp door vlammen is verzwolgen.