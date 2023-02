Reddingsoperatie gestart in Frankrijk voor walvis die vastzit in rivier

UPDATE Vier dagen na verwoesten­de beving nog overleven­den vanonder puin gehaald in Turkije: dodental loopt op tot meer dan 21.000

Ook vier dagen na de verwoestende aardbeving in het Turks-Syrische grensgebied hebben reddingsdiensten nog overlevenden vanonder het puin van ingestorte huizen gehaald. Ondanks de vrieskou in de regio konden reddingswerkers nog steeds geluiden waarnemen van mensen die vastzaten en op hulp wachtten, zo meldt de Turkse staatszender ‘TRT World.’ Het aantal doden in Turkije en Syrië is ondertussen gestegen tot meer dan 21.000.

