Reddingsactie bezig voor jongen (10) die al vier dagen vastzit in diepe put

In India is een reddingsactie aan de gang voor een 10-jarige die al vier dagen vastzit in een smalle put van 24 meter diep. Daar is hij tijdens het spelen in gevallen. De hulpdiensten, die de Rahul Sahu (10) met een camera in het oog houden, zeggen dat zijn toestand “goed” is. Er is een tunnel gegraven tot op 20 centimeter van het slachtoffer, maar een steen bemoeilijkt de redding.