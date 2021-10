Redder vertelt hoe ze kleine Julia (8) vonden: "Ze zat in het hoge gras en zei dat ze honger had”

Julia (8) raakt tijdens spelletje in woud vermist, twee dagen later vinden bosarbeiders haar onderkoeld terug

Twee dagen en nachten bleef Julia spoorloos, helemaal alleen op het ruige terrein en met temperaturen die ’s nachts tot onder het vriespunt daalden. Tot enkele Tsjechische bosarbeiders, die mee hielpen zoeken, haar plots vonden. Martin Semecký (31) ging dinsdagochtend met twee collega’s op pad in het bos rond Domažlice. Hij klom in een boshut op drie kilometer van de plek waar het meisje verdween, maar aanvankelijk zonder resultaat.

Wonder

Toen ze ’s middags op dezelfde plaats een nieuwe poging waagden, zag Semecký haar plots zitten. “We konden onze ogen niet geloven”, vertelt hij. “Plots zagen we de kleine Julia vlak voor onze neus. Ze zat zo’n tien meter verderop in het hoge gras. Het is een wonder dat ze het heeft overleefd.”

Het meisje was ongedeerd en haar kleren waren droog ondanks de regen. Toen Semecký Julia’s naam riep, schrok ze en vroeg ze naar haar ouders. “Ik heb haar verzekerd dat ze in orde waren en dat ze hen snel zou zien”, vertelt de man nog. Ze zou ook gezegd hebben dat ze honger had en stapte even later in de wagen van de bosarbeiders. Daar kreeg ze een jas van één van de mannen.