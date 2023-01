“Red onze zielen”: Oekraïens callcenter kreeg oproepen van 6.500 Russische soldaten die zich willen overgeven

Volgens de Oekraïense regering hebben al 6.500 Russische militairen geprobeerd zich over te geven via een op maat gemaakte hulplijn: “Ik wil leven”. Het callcenter zou onlangs zijn verplaatst naar een geheime locatie om inmenging van Moskou te voorkomen. Dat schrijft de Britse krant The Guardian.

De hotline, die door 10 operatoren wordt bemand, is opgericht nadat Vladimir Poetin had aangekondigd 300.000 burgers met eerdere militaire ervaring te zullen mobiliseren om zich bij de Russische oorlogsinspanningen aan te sluiten. Tussen 15 september, toen de hotline van start ging, en 20 januari zouden 6.543 Russische militairen contact hebben opgenomen met de Oekraïense regering om zich over te geven aan de regering, vaak vanaf de frontlinie.

Degenen die zichzelf hebben aangegeven krijgen de kans om deel uit te maken van een gevangenenruil tussen de Russische en Oekraïense regering of om in hechtenis te blijven met de mogelijkheid om later in Oekraïne te blijven of te emigreren.

“Ik ga me overgeven”

Vitaly Matvienko, woordvoerder van de afdeling voor krijgsgevangenen, weigerde commentaar te geven op het aantal voltooide overleveringen, maar beschreef de dienst, die 24/7 bemand is, als “volledig succesvol”. Dagelijks zouden ze tussen de 50 en 100 oproepen krijgen en ook veel berichten op het Telegram-kanaal van de dienst.

Matvienko zei tegen de The Guardian dat de overgave in twee fasen verloopt: “Eerst bellen Russische soldaten die gemobiliseerd zijn, gedeeltelijk gemobiliseerd of nog niet gemobiliseerd naar deze hotline en zeggen: ‘Ik ga me overgeven’. Daarna zijn ze verplicht hun persoonlijke gegevens achter te laten. Nadat de soldaat Oekraïens grondgebied heeft bereikt, zijn ze verplicht opnieuw te bellen en zeggen ze nogmaals: ‘Ik ga me overgeven’”. Oekraïense operatoren helpen hen dan een veilige plaats te bereiken waar ze Oekraïense speciale eenheden ontmoeten.

“Red onze zielen”

Matvienko zei dat de belangstelling voor de dienst afhangt van de ontwikkelingen op het slagveld. “Tijdens de bevrijding van Cherson kregen we telefoontjes van Russen die zeiden: ‘Red onze zielen, want we zijn ergens in de modder vast komen te zitten, ons bataljon is totaal verpletterd, we hebben nog 10 soldaten over, haal ons alstublieft uit deze puinhoop’.”

Oksana (25) een van de begeleiders van het callcenter, zei tegen The Guardian dat elk telefoontje anders is, maar dat ze haar allemaal hoop geven dat de Russische oorlogsinspanning aan het verzwakken is. “Sommige mensen bellen en zeggen: ‘Ik ben bang om in Rusland gemobiliseerd te worden, wat moet ik doen’. Anderen zeggen: ‘Ik ben op het grondgebied van Oekraïne, ik wil me overgeven’. Ze zijn bang en weten niet wat ze moeten doen.”

De beweringen van de Oekraïense afdeling voor krijgsgevangenen konden niet onafhankelijk worden geverifieerd.