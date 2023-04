Recordvangst: twee ton cocaïne drijft voor kust Sicilië

Voor de kust van Sicilië is ongeveer 2.000 kilo cocaïne drijvend in zee aangetroffen. De autoriteiten spreken over “een recordhoeveelheid”.

De drugs zaten in zeker 70 waterdichte verpakkingen met in totaal 1.600 blokken aan cocaïne erin. De pakketten werden bij elkaar gehouden door vissersnetten en waren voorzien van een zender. Het signaal was klaarblijkelijk bedoeld voor drugssmokkelaars, nadat de pakketten van een vrachtschip in zee waren gedumpt. Zonder tussenkomst van de politie zou de cocaïne zijn opgehaald en aan land gebracht om in Europa te verdelen.

400 miljoen euro

Helaas voor de smokkelaars vond de politie de drugs eerder, nadat de pakketten vanuit de lucht werden gespot door een surveillancevliegtuig van de marine. De grote cokevangst zou meer dan 400 miljoen euro waard zijn.

Volledig scherm Grote cocaïnevondst voor de kust van Sicilië. © AFP

Sicilië is berucht als de thuisbasis van de Cosa Nostra-maffia, die werd vereeuwigd in de Godfather-films. Maar momenteel is de grootste misdaadgroep de machtige ‘Ndrangheta-clan, duidt AFP.

De ‘Ndrangheta is gevestigd in de Zuid-Italiaanse regio Calabrië, vlakbij Sicilië, en controleert het grootste deel van de cocaïne die Europa binnenkomt. Europol schat dat de cocaïneverkoop op het continent jaarlijks goed is voor zowat 7,6 tot 10,5 miljard euro.

Volledig scherm Grote cocaïnevondst voor de kust van Sicilië. © Guardia di Finanza

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

KIJK OOK. Na arrestatie van beruchte Siciliaanse maffiabaas Matteo Messina Denaro: zo leeft een maffiabaas, met Godfather-poster aan de muur