Recordhoeveelheid illegaal gekapt hout onderschept in Brazilië

Chaos dreigt in Verenigd Koninkrijk: druk op vrachtver­keer neemt toe, vrees voor voedselte­kor­ten

21 december Er komt de komende uren een “stevig gezondheidsprotocol”, zodat het vrachtverkeer uit Groot-Brittannië naar Frankrijk kan hervatten. Dat heeft de Franse minister van Transport Jean-Baptiste Djebbari aangekondigd. De prioriteit van Frankrijk is “onze burgers beschermen”, aldus Djebbari op Twitter. Door de combinatie van de nieuwe, meer besmettelijke variant van het coronavirus én de nakende brexit is het Verenigd Koninkrijk geïsoleerd geraakt. Het vliegverkeer ligt wereldwijd aan banden en zo goed als al het vrachtverkeer is tot stilstand gekomen. Daardoor is er vrees voor voedseltekorten.