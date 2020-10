Recordcijfers in VS: meer dan half miljoen nieuwe gevallen in week tijd en nu kan ook Trump er niet meer omheen

Ook in de Verenigde Staten gaat het niet de goede kant op met de coronacijfers. Afgelopen week werden meer dan een half miljoen nieuwe gevallen gerapporteerd en dat waren er nooit eerder zo veel. Zesentwintig van de 50 staten van het land tekenen recordcijfers op of zitten er niet ver meer af. Hoewel president Trump al herhaaldelijk beweerde dat het einde van de epidemie in de VS in zicht is, gaf hij dinsdagavond tijdens een rally toch toe dat de cijfers omhoog gaan in de Midwest.

Ter vergelijking: het duurde bijna drie maanden eer het eerste half miljoen bevestigde gevallen een feit was in de Verenigde Staten. Er werd toen wel nog heel weinig getest.

Ook het aantal mensen dat in het ziekenhuis ligt met Covid-19, zit in de lift in de Verenigde Staten. Het zijn er bijna de helft (46 procent) meer dan een maand geleden en het virus heeft nu ook regio’s bereikt die eerder tijdens de pandemie gespaard bleven. Heel wat ziekenhuizen komen daardoor in de problemen en er wordt gevreesd voor capaciteitsproblemen.

Overlijdens

Ondanks de grote toename in het aantal bevestigde gevallen, was er tot voor kort geen grote toename in het aantal overlijdens. Maar ook dat is aan het veranderen. Elke dag worden nu 800 nieuwe doden geteld en dat zijn er meer dan eerder deze maand. Aan de cijfers van het voorjaar zitten de VS wel nog niet. Tijdens de piek werden toen bijna 3.000 doden per dag gemeld.

Intussen nemen steeds meer staten en steden maatregelen om het virus in te dijken. In geen enkele staat is dan ook een aanhoudende daling in de cijfers te zien. Zo besliste de gouverneur van Illinois dinsdag dat restaurants en bars in Chicago waar gasten binnen zitten, vanaf vrijdag dicht moeten. De staten New York en Wisconsin namen die maatregel al eerder.

Waar het coronavirus tijdens de eerste golf het hardst toesloeg in steden en stedelijke gebieden (waar vooral Democraten leven), is dat sinds deze zomer verschoven naar kleine steden en landelijke gebieden in de Midwest (waar je vooral Republikeinen vindt). Het zijn de plaatsen waar de harde kern woont van de supporters van Donald Trump, ook in strijdstaten.

Verkeerde kant

Hoewel Trump al herhaaldelijk te kennen gaf dat het einde van de coronapandemie in de VS in zicht is, gaf hij dinsdagavond tijdens een rally in Omaha, Nebraska toe dat het toch de verkeerde kant op gaat. Hij zei dat het aantal besmettingen “in sommige gebieden” snel toeneemt. Hij nuanceerde meteen wel door te zeggen dat hij snel weer een afname in het aantal nieuwe gevallen verwacht. “Ze gaan weer dalen”, klonk het. “Ze zullen over twee weken weer gedaald zijn, denken ze.”

De Verenigde Staten voeren alle mogelijk ranglijsten aan van coronacijfers. Volgens de Johns Hopkins University zijn er al meer dan 8,7 miljoen bevestigde gevallen van het coronavirus geteld. Er vielen ook al meer dan een kwart miljoen doden. In geen enkel ander land liggen die aantallen hoger.

