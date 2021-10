Recordaantal vluchtelingen illegaal vanuit Polen naar Duitsland

Izegem Van bootvluch­te­ling tot chef: Trung Hoang opent straks brasserie aan Izegems kasteel Blauwhuis: “Ik ga voor niet-alledaagse smaakcombi­na­ties”

16 september Hij werd geboren op een boot nadat zijn ouders Vietnam ontvluchtten. Hij reisde de wereld rond en roerde in de potten in verschillende sterrenrestaurants in Parijs en Brussel. Maar nu ruilt chef Trung Hoang (42) uit Kortrijk dat internationale toneel in voor een culinair avontuur in Izegem. Hij verzamelde een ervaren team rond zich om van het Koetshuis bij kasteel Blauwhuis een gastrobar van formaat te maken.