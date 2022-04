Recordaantal van meer dan 20.000 nieuwe besmettingen in China

Méér Belgen zijn nu besmet met griep dan met corona. Hoe gevaarlijk is griep echt? Hoeveel mensen overlijden eraan?

Op dit moment zijn er in ons land méér mensen besmet met het griepvirus dan met corona. Van de naar schatting 50.000 Belgen die vorige week hun huisarts consulteerden omdat ze zich grieperig voelden, bleek drie vierde inderdaad griep te hebben. De rest had last van een andere luchtwegeninfectie, waaronder Covid-19. Hoe gevaarlijk is griep nu echt? Is de ziekte even dodelijk als corona? Heeft het zin nu nog een griepvaccin te halen? We vroegen het aan dokter Nathalie Bossuyt, epidemioloog bij Sciensano.

23 maart