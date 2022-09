Recordaantal toeristen in Portugal

Poetin tegen kinderen op eerste schooldag: "Ga niet voor je ambities maar voor dienstbe­toon”

De Russische president Vladimir Poetin heeft een aantal kinderen toegesproken op de eerste schooldag, maar zijn boodschap was niet zo positief. Hij had het onder meer over een oude mentor bij de voormalige geheime dienst KGB en wat die hem geleerd had over de waarde van het leven: “Dat is niet de bevrediging van je ambities, maar dienstbetoon”.

11:17