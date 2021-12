Recordaantal nieuwe coronabesmettingen in Spanje

Verpleeg­ster in Italië gearres­teerd na faken coronavac­ci­na­ties

Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn drie mensen opgepakt in verband met de vervalsing van coronavaccinaties. Onder hen was een verpleegster die in een vaccinatiecentrum zeker acht inentingen zou hebben vervalst. Dat maakte het parket van Palermo dinsdag bekend.

21 december