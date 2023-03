Recordaantal migranten op een dag aangekomen op Lampedusa: meer dan 1.800 mensen en 41 boten

Italië mag reddings­sche­pen enkel onder voorwaar­den controle­ren

De Italiaanse autoriteiten mogen migrantenreddingsschepen van ngo's controleren, maar wel enkel als er acuut gevaar dreigt voor de veiligheid, de gezondheid of het milieu. Dat staat in een arrest van het Europees Hof van Justitie. Het is bovendien aan de overheid om afdoende aan te tonen dat zo'n risico bestaat.