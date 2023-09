Recordaantal kinderen neemt gevaarlijke migratieroutes in Latijns-Amerika en de Caraïben voor “betere toekomst”

Hulporganisaties trekken aan de alarmbel. Afgelopen tien jaar zijn het aantal kinderen onder migranten in Latijns-Amerika en de Caraïben blijven toenemen. Momenteel zijn kinderen in die regio een vierde van alle migranten, wereldwijd is dit 13 procent.

Volgens het nieuw rapport van Unicef zijn er uiteenlopende redenen waarom het aantal kinderen die migreren toenemen: armoede en ongelijkheid, maar ook bendegeweld en natuurrampen door de klimaatverstoring hebben hier, samen met nog andere factoren, een aandeel in.

Nergens zijn de risico’s in een migratieroute groter dan in de Darién Gap, een afgelegen bandietenland in het regenwoud tussen Colombia en Panama dat de enige route over land vorm tussen Zuid- en Midden-Amerika. Het is een onherbergzaam gebied, met dichte bossen, rivieren, moerassen en gevaarlijke dieren. Met de auto geraak je er niet door, maar migranten wagen een poging te voet en riskeren daardoor hun leven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Het aantal mensen dat de gevaarlijke voettocht door die wegloze jungle maakt, is de afgelopen drie jaar enorm toegenomen. Migranten komen uit alle landen zoals Afganistan maar ook China, Eritrea en Haïti en proberen via deze route de VS te bereiken. Het aantal kinderen die hun leven wagen tijdens deze route neemt dus ook toe.

Volgens Unicef staken in 2021 ongeveer 133.000 mensen de Darién over waaronder minstens 29.000 kinderen. In 2022 is dat aantal bijna verdubbeld, met ongeveer 250.000 mensen die de route trotseren, waaronder naar schatting 40.000 kinderen, waarvan 600 zonder begeleiding.

Dit jaar zal er opnieuw een record gevestigd worden in Darién, met meer dan 250.000 mensen die tussen januari en augustus de oversteek wagen, waaronder meer dan 60.000 kinderen. Hulporganisaties benadrukken de ernst van deze stijging.

Volledig scherm Migranten zitten onder een bord dat de grens tussen Panama en Colombia aangeeft tijdens hun tocht over de Darién Gap. © AP

Hachelijke situatie

“Het is vreselijk voor volwassenen en al zeker voor kinderen”, zegt de hoofdauteur van het rapport, Christopher Tidey, over de “echt onherbergzame” tocht die twee weken kan duren en waarbij je een bergtop moet beklimmen die bekend staat als “La Montaña de Muerte” - de Berg des Doods.

“Er is kniediepe modder... het is heet. Er zijn insecten en dieren. Het is superverraderlijk en mensen sterven ofwel door verwondingen of in sommige gevallen door ernstige uitdroging of verdwaling”, voegt Tidey eraan toe.

“Het is erg gevaarlijk en dichtbegroeid terrein, dus als je in de problemen komt, is het niet alsof de cavalerie je komt helpen. Deze mensen zijn echt op zichzelf aangewezen en vooral voor kinderen is het een hachelijke situatie.”

“Betere toekomst”

Een schrijnende reportage van ‘Channel 4 News’ legde de bijna ondenkbare gevaren bloot waaraan migrantenkinderen worden blootgesteld wanneer ze samen met hun ouders zich aan de tocht wagen in de hoop nadien een beter leven te leiden.

“Het enige waar ik aan denk, is dat ik ze een betere toekomst moet geven”, zei een Venezolaanse moeder terwijl ze door het regenwoud sjokte met twee dochters die ze probeerde te overtuigen dat ze een spelletje aan het spelen waren.

“Ik heb ze verteld dat ze op vakantie zijn en dat we op excursie gaan om de schat aan het einde van de rivier te zoeken”, voegde ze eraan toe.

KIJK OOK. Migrant filmt zijn eigen illegale overtocht naar Engeland