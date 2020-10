Recordaantal handtekeningen voor onderzoek naar Murdoch-imperium in Australië

Britse Labourpar­tij schorst voormalig leider Jeremy Corbyn na negatief antisemi­tis­merap­port

29 oktober De Britse Labourpartij heeft haar voormalige leider Jeremy Corbyn geschorst na eerdere beschuldigingen van antisemitisme. De partij heeft er niet genoeg gedaan om het antisemitisme binnen de partij te voorkomen. Volgens de Britse instantie tegen discriminatie, de Commissie voor Gelijkheid en Mensenrechten (EHRC), was er sprake van ernstige tekortkomingen in het leiderschap. De partij werd sinds het leiderschap van Jeremy Corbyn in 2016 herhaaldelijk beschuldigd van antisemitisme.