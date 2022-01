Recordaantal flessen champagne verkocht vorig jaar

Oekraïense ex-president Porosjenko blijft op vrije voeten voor proces voor hoogver­raad

In zijn strafproces wegens hoogverraad hoeft de voormalige Oekraïense ex-president Petro Porosjenko voorlopig niet in de cel. Een rechtbank in Kiev heeft vandaag beslist dat de 56-jarige onder meldingsplicht op vrije voeten mag blijven. Wel is zijn paspoort afgenomen. De beslissing geldt voor zeker twee maanden en kan worden verlengd.

