Recordaantal dagelijkse corona-overlijdens in Rusland: 828 doden op één dag

Alabama noteert voor het eerst in geschiede­nis meer sterfgeval­len dan geboortes in 2020

23 september Het coronavirus heeft Alabama zwaar getroffen. Voor zover bekend is het de eerste keer in de geschiedenis van de Amerikaanse staat dat er minder mensen geboren werden dan dat er stierven. Dat was vorig jaar, in 2020. Intussen lijkt de laatste coronagolf in Alabama zijn hoogtepunt te hebben bereikt.