Recordaantal besmettingen in Nieuw-Zuid-Wales

De regionale premier Gladys Berejiklian kondigde aan dat een versoepeling van de lockdown pas mogelijk is zodra 70 procent van de inwoners gevaccineerd is. Die grens zou in de loop van oktober bereikt worden. De teugels zullen dan wel alleen gevierd worden voor wie volledig ingeënt is. "Vaccinatie is de sleutel voor onze vrijheid en om de verspreiding van het virus tegen te gaan", aldus Berejiklian.