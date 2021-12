Recordaantal besmettingen in Frankrijk, Griekenland, Verenig Koninkrijk en Verenigde Staten

Verschillende landen hebben recordaantallen nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat is onder meer het geval in Frankrijk, Griekenland, het Verenig Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Frankrijk telde dinsdag bijna 180.000 nieuwe bevestigde gevallen, nadat de kaap van de 100.000 pas drie dagen geleden - op Kerstdag - werd overschreden. Heel specifiek ging het om 179.807 besmettingen. Ook de druk op de ziekenhuizen neemt toe, met 2.110 nieuwe opnames op dinsdag tegenover 1.634 op maandag.

In Engeland en Wales werden in 24 uur tijd 129.471 besmettingen geteld, ook een nieuw record. In dat Britse cijfer zijn Noord-Ierland en Schotland niet inbegrepen: het verzamelen van de cijfers liep er namelijk vertraging op door de vakantieperiode.

In Griekenland verdubbelde het aantal nieuwe besmettingen in 24 uur tijd. Dinsdag werden er 21.657 nieuwe gevallen geregistreerd. Tot hier toe lag het aantal nieuwe besmettingen per dag ongeveer tussen de 3.000 en 5.000, maar nu schieten de cijfers dus plots de hoogte in. De helft van de nieuwe gevallen werd in en rond de Griekse hoofdstad Athene geregistreerd. Ongeveer 70 procent van de besmettingen was met de omikronvariant. Volgens gezondheidsexperts is omikron dan ook de reden voor de alarmerend hoge cijfers.

De Griekse minister van Volksgezondheid Thanos Plevris had maandag al aangekondigd dat de coronamaatregelen door omikron vanaf januari zouden worden verscherpt. Maar ondertussen heeft premier Kyriakos Mitsotakis op woensdag een crisisvergadering gepland om de situatie te bespreken.

Ook de Verenigde Staten registreren recordcijfers. Daar werden maandag maar liefst 512.533 nieuwe besmettingen gerapporteerd. Het ongewoon hoge aantal kan wellicht deels worden toegeschreven aan de achterstand bij de meldingen tijdens het vakantieweekend. Maar dat neemt niet weg dat het gaat om het hoogste aantal geregistreerde gevallen op één dag sinds de start van de pandemie in het land.

In totaal zijn in de VS nu al zeker 52.794.834 mensen besmet geraakt tijdens de pandemie, zo blijkt uit de meest recente gegevens van de Johns Hopkins-universiteit. De dodentol als gevolg van Covid-19 staat op 818.371. Florida rapporteerde maandag de meeste nieuwe gevallen (71.957), terwijl in de staat Michigan het hoogste dodental viel te betreuren (299).

Intussen zouden zo’n 205.196.973 Amerikanen - of 61,8 procent van de in aanmerking komende bevolking - al beide doses van een Covid-vaccin toegediend hebben gekregen. Het zetten van boosterprikken gebeurt met een hoger tempo: meer dan 66 miljoen Amerikanen of 32,3 procent van de in aanmerking komende bevolking kreeg al een extra dosis van een van de coronavaccins.

