Recordaantal besmettingen in Denemarken en IJsland

Noorwegen heeft dan weer bekendgemaakt dat de nieuwe variant van het coronavirus dominant geworden is in zijn hoofdstad Oslo. In Denemarken werden in 24 uur tijd 16.164 positieve tests geteld, waarmee volgens officiële cijfers van de gezondheidsautoriteiten voor de eerste keer de kaap van 15.000 overschreden werd sinds het begin van de pandemie.

De positiviteitsratio van de tests bedroeg ruim 12 procent. Dat is ongekend hoog in het noordse land met 5,8 miljoen inwoners, dat half december besloot het culturele leven te sluiten en de openingsuren van cafés en restaurants in te korten.

Denemarken, een van de best uitgeruste landen voor de sequentiëring van varianten, had al aangekondigd dat omikron al voor Kerstmis dominant was in het land. In IJsland, dat net als Denemarken voor de omikrongolf bij de Europese landen hoorde met het laagste aantal coronagevallen in verhouding tot zijn bevolking, werd maandag een recordaantal van 672 gevallen in 24 uur gemeld.

Meeste gevallen in Europa

Tijdens de golf in de herfst van 2020 kwam de piek niet boven een honderdtal gevallen en tot half december werd de drempel van 200 gevallen per dag nooit overschreden. Het Noord-Atlantische eiland met 370.000 inwoners heeft afgelopen dinsdag de coronamaatregelen aangescherpt, met name door de limiet voor bijeenkomsten vast te leggen op 20 in plaats van 50.

Europa registreerde wereldwijd de meeste gevallen, met 2.901.073 gevallen in de afgelopen zeven dagen (55 procent van het totaal wereldwijd), net als het meeste sterfgevallen, met 24.287 overlijdens in de afgelopen week, gevolgd door de Verenigde Staten/Canada (10.269, 22 procent).