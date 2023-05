Record voor Amerikaanse onderzoeker: leeft al 74 dagen onder water

Gisteren markeerde officieel de 74ste dag onder water voor de Amerikaanse onderzoeker Joe Dituri, daarmee breekt hij het record voor het ‘langst onder water leven’. De man is nog niet van plan om snel boven water te komen, zijn wetenschappelijk project duurt in totaal namelijk 100 dagen.

Op 1 maart dook de 55-jarige Dituri onder water naar Jules’ Undersea Lodge, het enige onderwaterhotel in de Verenigde Staten, gelegen op de bodem van een 30 meter diepe lagune. Sinds zijn aankomst vulde de onderzoeker zijn dagen met het eten van eiwitrijke maaltijd van eieren en zalm bereid met een magnetron, oefenen met weerstandsbanden, dagelijkse push-ups en dutjes van een uur.

Volledig scherm Dr. Joe Dituri. © AP

Supermens

Het vorige record van 73 dagen, twee uur en 34 minuten werd gevestigd door twee professoren uit de Amerikaanse staat Tennessee, Bruce Cantrell en Jessica Fain, op dezelfde locatie in 2014. Maar het is Dituri niet alleen te doen om het record, hij is van plan om onder de zeespiegel te blijven tot 9 juni. Op die dag zal hij de 100 dagen aantikken en een onderwatermissie voltooien die Project Neptune 100 wordt genoemd. De missie combineert medisch- en oceaanonderzoek met educatieve activiteiten en werd georganiseerd door de Marine Resources Development Foundation. Dituri wil bewijzen dat de overdruk die hij onder water ervaart, zijn lichaam sterker maakt. Het zou bijvoorbeeld ook hersenletsel beter herstellen door verhoogde bloedtoevoer. In de capsule waar hij verblijft, is de luchtdruk ongeveer twee keer zo hoog als aan de oppervlakte. “Ik verwacht dat ik als supermens weer naar buiten kom”, verklaarde hij aan het begin van zijn onderzoek.

Online lessen

“Het record is een kleine mijlpaal en ik waardeer het echt”, zegt Dituri, een docent van de Universiteit van Zuid-Florida. Zijn onderzoek omvat dagelijkse experimenten in fysiologie om te controleren hoe het menselijk lichaam reageert op langdurige blootstelling aan extreme druk. “Het idee hier is om de oceanen van over de hele wereld te bevolken, om voor ze te zorgen door erin te leven en ze echt goed te behandelen”, vertelt de onderzoeker. Tijdens zijn missie wil hij mensen bereiken door online lessen te geven en interviews uit te zenden vanuit zijn digitale studio onder water. In de afgelopen 74 dagen heeft hij meer dan 2.500 studenten bereikt via online lessen over mariene wetenschappen en kreeg hij nog meer gehoor met zijn reguliere cursussen biomedische techniek.

Hoewel hij zegt dat hij graag onder water leeft, is er één ding dat hij echt mist: “Wat ik het meest mis aan het leven boven de grond, is de zon”. “De zon is een belangrijke factor in mijn leven, ik ga meestal om vijf uur naar de sportschool en kom dan terug om naar de zonsopgang te kijken.”