RECONSTRUCTIE. Zo kon Oekraïense leger enkele Russische blunders gebruiken om generaal te onderscheppen én te doden

Gasprijzen blijven exploderen: gemiddeld gezin betaalt aan huidig niveau 8.000 (!) euro voor een jaar stroom en gas

De gasprijzen blijven de pan uit swingen. En dat zullen we geweten hebben. Als de huidige energieprijzen aanhouden, kost een jaar elektriciteit en gas al gauw 8.000 euro voor een gemiddeld verbruik. Dat is alweer 50 procent meer dan twee maanden geleden. Bovendien worden vaste contracten op deze manier definitief iets uit het verleden. Ook dreigen (nog) meer energieleveranciers over de kop te gaan.

11:26