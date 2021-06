Reconstructie van uitzonderlijke inspanningen om Trump te redden van Covid-19: “Stafchef vreesde dat president zou sterven”

In oktober 2020 stond het Witte Huis onder hoogspanning: Donald Trump was besmet met het coronavirus. Zijn gezondheidstoestand verslechterde zienderogen. Medewerkers vreesden dat de president het niet zou halen en begonnen een race tegen de klok om aan levensreddende medicijnen te geraken. De paniek sloeg toe en het Witte Huis was totaal onvoorbereid, waardoor het team van vicepresident Mike Pence niet eens werd geïnformeerd over een plan om hem te beëdigen als Trump arbeidsongeschikt zou worden.

Maandenlang had de president het gevaar van het coronavirus geminimaliseerd, waarbij hij stelselmatig de veiligheidsprotocollen negeerde door grote bijeenkomsten te houden in het Witte Huis - zonder mondmaskers. Maar slechts een maand voor de verkiezingen had het virus , dat al aan meer dan 200.000 Amerikanen het leven had gekost, de machtigste persoon op aarde ziek gemaakt.

The Washington Post maakte een reconstructie van die bloedstollende dagen gebaseerd op boek ‘Nightmare Scenario: Inside the Trump Administration’s Response to the Pandemic That Changed History’, dat op 29 juni in de Verenigde Staten zal verschijnen.

Slechts uren later nadat Trump op 2 oktober om 1 uur ‘s nachts lokale tijd in een tweet had aangekondigd dat hij en first lady Melania het coronavirus hadden opgelopen, raakte de gezondheidstoestand van de president in een snelle neerwaartse spiraal. Zijn koorts piekte en de zuurstofwaarde in zijn bloed bleef zakken. Sean Conley, de arts van het Witte Huis, zat naast het bed van de president. Trump kreeg extra zuurstof in een poging om hem te stabiliseren.

Volledig scherm Trump werd rondgereden in een wagen nabij het Walter Reed-ziekenhuis om te laten zien dat hij het goed stelde. © AFP

De president kreeg het experimentele geneesmiddel van het Amerikaanse Regeneron - dat toen nog niet was goedgekeurd door de toezichthouder, maar werd toegediend nadat functionarissen van het Witte Huis zich daarvoor hadden ingespannen. En hij kreeg een eerste dosis van het antivirale medicijn Remdesivir.

Maar alarmerende berichten bereikten de buitenwereld niet. Het was zelfs voor de naaste medewerkers van Trump onduidelijk hoe ziek hij was. Verliep de ziekte mild, zoals hij en dokter Conley beweerden, of was hij veel zieker dan ze mochten weten?

Zijn toestand leek enigszins te stabiliseren naarmate de dag vorderde, maar zijn artsen, nog steeds bang dat hij aan de beademing moest, besloten dat hij naar het ziekenhuis moest gaan. Het was op dat moment te riskant voor de zieke president om in het Witte Huis te blijven, maar Trump was daar allerminst van overtuigd. Zijn medewerkers stelden hem voor de keuze: meteen naar het ziekenhuis gaan, terwijl hij nog in staat was te stappen, of langer wachten wanneer de camera’s hem zouden kunnen vastleggen in een rolstoel of op een brancard. Zijn toestand zou dan voor de hele wereld bekend zijn.

Ten minste twee medewerkers van degenen die dat weekend werden geïnformeerd over de medische toestand van Trump, zeiden dat hij ernstig ziek was en vreesden dat hij het niet zou redden. Mensen dicht bij de stafchef van de president, Mark Meadows, vertelden dat de stafchef werd verteerd door angst dat Trump zou sterven.

Volledig scherm Stafchef Mark Meadows © AFP

In het ziekenhuis kreeg Trump de steroïde dexamethasone toegediend. De zuurstofwaarde in zijn bloed was gezakt onder de 93 procent (bij gezonde personen schommelt deze waarde tussen de 95 en 100 procent, red.). De president had inmiddels een stevige reeks medicijnen binnen - allemaal tegelijk in een poging om het virus klein te krijgen.

Het was onduidelijk of een van de medicijnen, of de combinatie, hielp, maar tegen zaterdagmiddag (3 oktober) begon de toestand van Trump te verbeteren. Een van de mensen die vertrouwd was met het medische dossier van Trump was ervan overtuigd dat het middel van Regeneron verantwoordelijk was voor het snelle herstel van de president.

Op Zaterdag 3 oktober pleegde de rusteloze Trump de hele dag door een reeks telefoontjes om te peilen hoe zijn ziekenhuisopname door het publiek werd ontvangen. Naar alle waarschijnlijkheid had de steroïde die hij had gekregen, hem mateloos veel energie gegeven, hoewel niemand wist hoe lang dit zou aanhouden. De president bleef ook vanuit het ziekenhuis berichten op Twitter posten, erop gebrand om te laten zien dat hij druk aan het werk was. Trump voelde zich beter, veel beter. Zo veel was duidelijk.

“Dit is als een wonder”, vertelde Trump aan zijn campagneadviseur Jason Miller tijdens een van zijn telefoontjes vanuit het ziekenhuis. “Ik ga niet liegen. Ik voelde me niet zo geweldig.”

Volledig scherm Trump in het Witte huis na zijn verblijf in het ziekenhuis © AFP

De president wilde na enkele dagen in het ziekenhuis weer naar het Witte Huis en kon door de artsen niet van het tegendeel worden overtuigd. Als ze hem niet in het ziekenhuis konden houden, hoopten de adviseurs dat Trump op zijn minst veranderd was door deze wake-up call en zijn mening over het coronavirus had bijgesteld.

Amerikanen zagen op 5 oktober op hun televisiescherm hoe Trump toekwam op het Witte Huis en op het balkon verscheen. De president triomfeerde. Artsen hoopten dat hij de bevolking er zou aan herinneren dat iedereen vatbaar is voor het coronavirus en dat de mensen zich moeten beschermen. Maar Trump keek recht in de camera’s en zette zijn mondmasker af.

Volledig scherm Trump zette meteen zijn mondmasker af na zijn verblijf in het ziekenhuis. © REUTERS