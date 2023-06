RECONSTRUCTIE. "Prigozjin heeft eerst een halfuur lang gevloekt aan de telefoon”: hoe president Loekasjenko de Wagneropstand naar eigen zeggen bedwong

Vladimir Poetin had zaterdagochtend al beslist om het Wagner-konvooi dat op weg was naar Moskou plat te bombarderen. Dat zegt de Wit-Russische leider Aleksandr Loekasjenko in zijn relaas van die hachelijke dag. “Ik heb Poetin voorgesteld om niet te overhaasten en met Prigozjin te praten”, zo zet hij zijn eigen rol in de verf. Maar het meest intrigerende is dat hij de Wagner-baas als een misleide held bestempelt. Terwijl Poetin het vertikt om hem nog bij naam te noemen — wat zo goed als een doodvonnis is.