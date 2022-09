RECONSTRUCTIE. Om twintig voor zes begon de massamoord van de broers-Sanderson: Canada staat voor een raadsel waarom 25 mensen werden neergestoken

Proces over aanslag in Nice is van start gegaan

Het proces over de aanslag in Nice, waarbij op 14 juli 2016 86 mensen om het leven kwamen, is maandag net na de middag van start gegaan in het Parijse justitiepaleis. Op 14 juli 2016 reed de 31-jarige Tunesiër Mohamed Lahouaiej-Bouhlel met een vrachtwagen in op de menigte die zich op de Promenade des Anglais in Nice had verzameld tijdens de nationale feestdag. Bouhlel staat niet terecht, aangezien hij om het leven kwam bij een vuurgevecht met de politie.

15:25