RECONSTRUCTIE. Hoe twee meisjes (12 en 13) moord op vriendinnetje Luise (12) bekenden: “Dit is een buitengewone zaak”

Twee meisjes (12 en 13) bekennen moord op leeftijds­ge­noot­je in Duitsland

In Freudenberg, in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, is een 12-jarig meisje vermoord door twee andere leeftijdsgenootjes. De minderjarige meisjes van 12 en 13 die verdacht werden van de dood, hebben bekend dat ze Luise neerstaken. Dat heeft een politiewoordvoerder dinsdag in Koblenz, in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts, bekendgemaakt.