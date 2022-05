RECONSTRUCTIE: Hoe Salvador Ramos “een geheimpje” wilde vertellen en vervolgens twee leerkrachten en negentien kinderen doodschoot

“Ik sta op het punt…” Het was dinsdagochtend, kwart voor zes ’s ochtends, wanneer Salvador Ramos dat Instagram-berichtje stuurde naar een meisje in Los Angeles. Eerder had hij haar ook al een foto van twee automatische vuurwapens gestuurd. Het joeg het meisje de stuipen op het lijf. Ze kende Ramos niet, en plots begon hij tegen haar over wapens. “Wat?”, stuurde ze terug. “Je staat op het punt om wat te doen?” Ramos leek het allemaal amusant te vinden. “Goeiemorgen, trouwens”, antwoordde hij. “Ik zal het je om 11 uur vertellen. Maar je moét antwoorden. Ik heb een geheimpje dat ik je wil vertellen. Wedden dat je daarna de foto’s van mijn wapens zal delen?” Waarna hij besluit met: “Ima air out, ik ben ervandoor.”