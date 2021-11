RECONSTRUCTIE. Hoe relschoppers de macht grepen in Rotterdam: “De politie heeft niks meer te zeggen”

Kyle Rittenhou­se (18), die twee mensen doodschoot tijdens Black Lives Mat­ter-protesten, vrijgespro­ken: beelden tonen hoe hij na vonnis in armen advocaat valt

Kyle Rittenhouse is vrijdag vrijgesproken door een volksjury. “Niet schuldig over de hele lijn”, luidde het verdict. Rittenhouse barstte in tranen uit en zakte in elkaar na het vonnis. De jonge Trump-aanhanger schoot vorig jaar in Kenosha, Wisconsin twee mensen dood en verwondde een derde persoon tijdens Black Lives Matter-betogingen, nadat de 29-jarige Afro-Amerikaan Jacob Blake door een politieagent in de rug werd geschoten. De tiener riskeerde levenslang.

14:25