RECONSTRUCTIE. Hoe Poetin de laatste dagen van Prigozjin uitgestippeld heeft en diens opvolger koos

Tientallen plunde­raars gearres­teerd in Argentinië in aanloop naar verkiezin­gen oktober

In Argentinië zijn in de aanloop naar de presidentsverkiezingen in oktober tientallen plunderaars aangehouden. Dat maakten autoriteiten in de hoofdstad Buenos Aires woensdag bekend. De plunderingen gebeuren ten tijde van doorgaande sterke inflatie en onzekerheid over de mogelijke resultaten van de verkiezingen.