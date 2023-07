RECONSTRUCTIE. Hoe de handlanger van drugsbaron Bolle Jos zijn schuilplaats verraadde met geheime codetaal

Update Wegen omgevormd tot rivieren in Noord-Ita­lië; één dode en verschil­len­de gewonden in Zwitser­land na doortocht “vermoede­lij­ke tornado”

Noord-Italië, Oostenrijk en Slovenië zetten zich schrap voor een “extreem gevaarlijke” dag en nacht met noodweer. Volgens ESTOFEX, een Europese organisatie die zwaar weer voorspelt, is er risico op “gigantische hagelstenen en tornado’s”. Het heeft een waarschuwing van het hoogste niveau (level 3) uitgevaardigd voor het gebied, wat het maar zelden doet. In Zwitserland was het al prijs. In de stad La Chaux-de-Fonds vielen kort voor de middag zeker één dode en verschillende gewonden toen een torenkraan omwaaide. De wind bereikte daar een snelheid van maar liefst 217 kilometer per uur, aldus de Zwitserse weerdienst, die spreekt van “een vermoedelijke tornado”. In Desio bij Milaan liepen de straten onder na intense hagelbuien.