RECONSTRUCTIE. “Hij zal je halverwege verpletteren als een insect, zei ik tegen Prigozjin”: president Loekasjenko hervertelt einde Wagneropstand (met zichzelf in de hoofdrol)

HERLEES. De Croo: “Oekraïne zal ooit deel van NAVO zijn” - VS viseren financie­ring van Wagner in Afrika

De Wit-Russische president Alexandr Loekasjenko hoopt dat zijn land veel leert van de Wagner-huurlingen. Dat zei hij dinsdag volgens de lokale pers. Ondertussen zijn de leiders van verschillende NAVO-lidstaten bijeen in Den Haag. Daar klinkt nog geen eensgezindheid over de gevolgen van het vertrek van Wagner uit Rusland. Belgisch premier De Croo (Open Vld) liet in ieder geval weten dat “Oekraïne ooit deel van de NAVO zal zijn”. In het oosten van Oekraïne werd de stad Kramatorsk met raketten bestookt en onze verslaggever is ter plekke. Herlees hier onze liveblog van dinsdag 27 juni.