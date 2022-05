RECONSTRUCTIE. De 78 lange minuten in Uvalde: hoe 19 kinderen doodgeschoten werden terwijl de politie buiten wachtte

Miah (11) deed alsof ze dood was om schietpar­tij in Texas te overleven: “Ze smeerde zich in met bloed van vriendinne­tje”

Drie dagen na de schietpartij in een basisschool in de Amerikaanse stad Uvalde duiken er steeds meer getuigenissen op van overlevenden. De 11-jarige Miah Cerrillo is een van de kinderen die wist te ontsnappen aan het bloedbad. Ze deed dat door het bloed van haar vriendin over zich uit te smeren en zich zo dood te wanen. “Ze is in overlevingsmodus gegaan”, zo vertelt de tante van Miah aan NBC News.

27 mei